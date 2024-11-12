弘揚和合文化　助力共建人類命運共同體

中評社北京11月12日電／志合者，不以山海為遠。近日，以“和合文化與人類文明新形態”為主題的2024和合文化全球論壇在浙江省台州市天台縣舉行，同步設置了友好城市合作、世界漢學對話、國際青年交流互鑒等多個平行分論壇。中外嘉賓匯聚一堂，探討和合文化內涵，分享中華文化智慧，呼籲攜手合作，共建人類命運共同體。



“所有太陽底下的人們都應該好好合作、好好相處”



“我們應該去探尋過去，挖掘祖先留下的寶貴美德寶藏，利用這些無價財富塑造未來。”埃及前總理、蘭花獎得主伊薩姆·沙拉夫相信，和合文化在構建人類命運共同體的過程中能夠發揮非常重要的作用，“我們必須重視全球所面臨的挑戰，通過合作而非排斥和衝突來應對。讓我們攜手合作，秉承和合文化，響應時代召喚，構建人類命運共同體。”



和合文化對於當前世界意味著什麼？與會嘉賓達成了共識。



“所有太陽底下的人們都應該好好合作、好好相處。”聯合國前副秘書長埃裡克·索爾海姆在發言時說，和合文化的核心是和諧和團結，這是一種非常謙虛的、值得學習的精神。當前，我們面臨很多全球挑戰，希望大家能秉承和合文化，團結合作。



“理解始於共情和共鳴。我們常常先入為主地假設東方和西方在根本上完全不同，但是根據我的經驗，情況恰恰相反。東方和西方都重視共情，珍視家庭，強調追求有意義的美好生活。”國際特殊奧林匹克運動會執行委員會委員皮特·斯蒂爾認為，和合文化的理念是世界和諧共處、求同存異之道。當前世界面臨的挑戰影響到所有人，任何一個民族或者國家都不可能提出所有的解決方案。衹有互相尊重和學習理解，人們才能夠找到可持續的解決方案。



和合文化源於中國，屬於世界。浙江省委常委、統戰部部長王文序表示，當前，正逢百年未有之大變局，“和合”應成為世界解決發展失衡、治理困境、地緣衝突等問題的共同選擇。我們要以“和合”探尋世界文明包容互鑒之道，以“和合”謀求各國各方互利共贏之路，以“和合”提供全球安全治理破題之法。

