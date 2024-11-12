新研究：記憶不僅存在於大腦中

中評社香港11月12日電／長久以來，人們普遍認為學習和記憶通常只與大腦有關。美國一項新研究表明，身體中的其他組織細胞也具有類似功能。這為瞭解記憶形成過程開辟了新途徑，並為治療與記憶有關的疾病等帶來新可能。



新華社報導，美國紐約大學研究人員研究了人類的兩種非腦部細胞：一種來自神經組織，一種來自腎臟組織。他們讓這些非腦細胞接觸不同模式的化學信號，就像我們在學習新信息時腦細胞接觸神經遞質這種化學物質一樣，以模擬隨時間推移的學習過程。作為回應，非腦細胞會產生跟腦細胞相同的模式，開啟一種“記憶基因”。



為更直觀地監測非腦細胞的記憶和學習過程，研究人員對這些細胞進行改造，使其產生一種發光的蛋白質，這種蛋白質能夠顯示“記憶基因”何時開啟、何時關閉。



研究人員發現，這些非腦細胞能夠識別化學脈衝（用以模擬大腦中神經遞質的激增）的重復模式。當脈衝以間隔方式發送時，它們會比一次性發送相同數量的脈衝更強烈地激活“記憶基因”，激活持續時間也更長。這一現象與大腦中神經元的學習和記憶能力相似，表明非腦細胞同樣具備學習和記憶功能。



研究人員認為，這表明學習能力並不是腦細胞所獨有的，實際上它可能是所有細胞的基本特性。這一發現為瞭解記憶的工作原理打開一扇新大門，並可能帶來更好的方法來提高學習能力和治療與記憶有關的疾病。



該研究成果發表在新一期英國《自然-通訊》雜誌上。