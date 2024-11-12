強化監管，治理幼兒園小學超前超綱教學

中評社北京11月12日電／據人民日報報導，辦好學前教育、實現幼有所育，關係億萬兒童健康成長，關係千家萬戶的切身利益，關係國家和民族的未來。11月8日，十四屆全國人民代表大會常務委員會第十二次會議表決通過《中華人民共和國學前教育法》，自2025年6月1日起施行。



11日，教育部召開新聞發布會，對學前教育法進行全面解讀。教育部政策法規司司長張文斌表示，“立法把黨對學前教育的主張轉化為國家意志，把實踐成果上升為法律制度，用法治方式破解突出問題，為學前教育高質量發展提供了法治保障。”



普及普惠安全優質，是學前教育發展總目標



學前教育法第一條明確提出，促進學前教育普及普惠安全優質發展。“‘普及普惠安全優質’8個字，是學前教育發展的總目標。”教育部基礎教育司司長田祖蔭說。



據介紹，近年來我國學前教育取得顯著進展，實現了基本普及，2023年全國幼兒園數27.4萬所，在園幼兒4093萬人，學前三年的毛入園率91.1%，達到世界高收入國家平均水平；普惠方面，2023年全國普惠性幼兒園23.6萬所，在園幼兒3717萬人，普惠性幼兒園覆蓋率達到90.8%。



學前教育是國民教育體系的組成部分，是重要的社會公益事業。學前教育法規定，國家推進普及學前教育，擴大普惠性學前教育資源供給，構建覆蓋城鄉、布局合理、公益普惠、安全優質的學前教育公共服務體系。同時明確對農村地區、革命老區、民族地區、邊疆地區和欠發達地區的傾斜，以及對家庭經濟困難兒童、孤兒、殘疾兒童和農村留守兒童等群體的特別保障。



“保障特殊兒童接受學前教育，這是教育公平的重要體現，也是學前教育法的一大亮點。”江蘇省教育廳副廳長顧月華介紹，近年來，江蘇堅持應收盡收、應融盡融，要求各地依托普通幼兒園設置集教育、康復、服務於一體的學前融合教育資源中心，學前特殊教育生均公用經費可按同地普通幼兒園生均公用經費標準8倍以上支付。



“為進一步提高學前教育普及普惠水平，教育部將推動各地切實履行政府在普惠性幼兒園規劃、統籌建設、舉辦與支持舉辦方面的責任，適應人口變化和城鎮化發展新形勢，科學規劃配置學前教育資源。”田祖蔭表示。



此外，學前教育法對幼兒園的規劃和舉辦也作出規定，任何單位和個人不得利用財政性經費、國有資產、集體資產或者捐贈資產舉辦或者參與舉辦營利性民辦幼兒園。公辦幼兒園不得轉制為民辦幼兒園。社會資本不得通過兼並收購等方式控制公辦幼兒園、非營利性民辦幼兒園，幼兒園不得作為企業資產在境內外上市。



