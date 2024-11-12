今年取暖季西藏20萬群眾將住上“暖房子”

中評社北京11月12日電／據人民日報報導，從西藏自治區高海拔地區供暖工作開展情況新聞發布會上獲悉：西藏自治區住房和城鄉建設廳深入實施城鎮和海拔5000米以上農牧區供暖，今年取暖季西藏近20萬群眾將住上“暖房子”。



西藏海拔5000米以上地區氣候極其嚴寒，年平均氣溫在零下2.2至7.4攝氏度，那曲市和阿里地區年平均氣溫在0攝氏度以下，特別是雙湖縣、尼瑪縣等極高海拔縣城冬季最低溫度達到零下40攝氏度，常年乾燥寒冷，全年極寒天氣長達9個月。



近年來，西藏積極研究特許經營模式，在7個市（地）各選擇了1個縣（區），引入社會資本參與城區清潔能源集中供暖。計劃投資37.75億元，新建及改造供暖總面積622.41萬平方米，建成後將惠及近20萬群眾。截至目前，7個試點正按計劃穩步推進，其中阿里地區措勤縣試點項目已投入運行，其餘試點縣（區）將於春節前後實現供暖。根據西藏高原極寒特點，西藏自治區住建廳探索運用“采暖＋生活熱水”雙聯供的模式，提高系統使用效率，避免非供暖季太陽能集中供熱站閑置，同時解決居民的生活熱水供應問題，進一步提高群眾生活質量。西藏自治區安排了專項資金，優先解決5000米以上高海拔地區供暖。



西藏自治區住建廳總工程師馮建國表示，將會同發改、財政等部門對供暖試點項目進行評估驗收、總結試點經驗，對通過驗收的供暖項目納入常態化監管，持續鞏固供暖實施效果。