“小葉子”在進博會茁壯成長

中評社北京11月12日電／據人民日報報導，“進博會是中國與世界交流的國家級平台，也是中國青年與世界青年交流的重要平台。”6次參與進博會志願服務的黃倩儀說，“進博會‘越辦越好’，我們‘小葉子’大學生志願者也在不斷茁壯成長。”



第七屆中國國際進口博覽會期間，共有3488名進博會志願者“小葉子”在現場引導咨詢、展會註冊管理、嘉賓聯絡接待、交易數據統計、信息化輔助等9大類165種崗位上提供志願服務，向世界各地賓客展示新時代中國青年的風采。



來自土庫曼斯坦的古巴哈在上海大學就讀，說著一口流利的中文。去年看到有同學到進博會當志願者，她特別羨慕，也想穿上紅色的“小葉子”制服。“今年終於如願走進‘四葉草’國家會展中心，在這裡，我感受到了進博會的巨大魅力。我很珍惜進博會帶來的跨文化交流的實踐機會。”古巴哈開心地說。



從印度洋島國科摩羅到上海留學的納米說，自己報名進博會志願者前就下定決心，要默默奉獻、不怕辛苦，要有責任感、顧全大局，“我要用自己的志願服務，向來自世界各地的賓客展示中國的友好和開放。”



7年來，累計3.4萬餘名“小葉子”在進博會上提供高水平志願服務。“奉獻、友愛、互助、進步”的志願精神，在一批批“小葉子”身上傳承發揚。



“冰箱貼在哪個展櫃？”“盲盒生肖可以自己選嗎？”宣傳進博文化的國展文創館大受歡迎，黃倩儀微笑著回答各類提問。在上海工程技術大學讀研三的她說，這是自己最後一次以“小葉子”的身份來到“四葉草”，“有收穫，也有不舍。我見到了那麼多新產品新技術，也認識了那麼多朋友。進博會就是我們‘小葉子’的‘國際朋友圈’。”