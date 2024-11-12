雲南推動“組團式”幫扶提質增效

中評社北京11月12日電／據人民日報報導，雲南有27個國家鄉村振興重點幫扶縣，數量居全國第一。2022年雲南開展幹部人才“組團式”幫扶工作以來，累計選派636名教師、524名醫生和395名科技特派員下沉重點幫扶縣（市、區）。今年3月，雲南省委組織部等8部門聯合出台《推進幹部人才“組團式”幫扶工作提質增效若干措施》，進一步從精準選人、擴面幫扶等方面給予政策支持。雲南如何完善機制，增強幫扶效能，為鄉村全面振興提供組織保障和人才支持？記者近日進行了探訪。



作為“組團式”幫扶人才的一員，上海教師沈凱去年夏天來到雲南省昭通市大關縣第一中學。他每天最喜歡的事，就是在這座位於烏蒙山深處的高中裡“巡邏”：學生的校服穿得整齊嗎？下一次“國旗下的演講”如何鼓勵師生參與？……一年多來，大山裡的學校，正在悄然改變。



一份詳細的需求清單 精準開方子，幫扶到根子



自2022年開展幹部人才“組團式”幫扶以來，為提高選派精準性，雲南省級部門指導重點幫扶縣落實醫療、教育、科技幫扶“一縣一方案”，精準提出幫扶幹部人才需求清單。基層提出人才需求後，如何匹配到合適的幫扶團隊？雲南各級組織部門牽頭建立幫扶工作領導小組，下設醫療、教育、科技3個工作組，定期召開專題會、聯席會，圍繞供需精準對接，細化任務書、路線圖、時間表。



沈凱原本是上海市七寶中學地理教師、課程教學研究所副所長，現任大關縣第一中學校長。



2023年7月，大關縣第一中學黨委書記李龍強接到大關縣教體局的電話，要求排查短板學科。“聽說有上海老師來幫扶，但具體需求得自己提。”李龍強說，語數英是主科目，提升教師能力肯定重要；物理、地理等學科是弱項，也希望有人指導。最終，他提出了7個學科的需求。



中央黨校（國家行政學院）聯合上海市創新幫扶模式，探索“校市合作”的協同幫扶新路徑，計劃2023年8月向昭通市大關縣、普洱市墨江哈尼族自治縣分別增派20名當地急需的醫療、教育幫扶幹部人才。5天摸排短板，20天對接需求，40天收到反饋、落實保障服務……雲南省組織、衛健、教育、鄉村振興等部門緊鑼密鼓開展起工作。



“我們努力對接好人才需求和上海的優質資源，確保幫到點上、扶到根上。以教育方面為例，我們瞭解到多數學校的英語師資力量有待加強，學生的學習方法比較單一，口語也需要提升。”雲南省委組織部幹部一處副處長徐麗娜說。經過多次與上海有關方面對接，40人的幫扶名單最終確定下來。同時，幫扶幹部人才的任職崗位、生活條件保障等細節也逐一明確。



2023年8月，上海的幫扶人才分批來到雲南。增派的20名上海教師中，有4名英語教師。根據學校提出的需求，英語教師會定期上口語課。“現在，孩子們開口講英語更自信了。”李龍強說。



