中國航展今開幕　新質戰力耀珠海

中評社北京11月12日電／據大公網報導，第十五屆中國航展（又稱“珠海航展”）12日揭幕，一系列先進的中國武器裝備亮相，除了新一代國產隱身戰機殲－35，作為新質戰力代表的無人裝備尤受關注。其中，被譽為“無人空中航母”的“九天”大型無人空中通用平台、“虎鯨號”大型無人作戰艇均是全球首次公開亮相，預示著中國在未來戰場上的潛在戰略優勢。相關軍情專家指出，“九天”與“虎鯨號”等前沿智能化裝備，未來可望引領空海作戰新模式。



“虎鯨”無人戰艇 未來海上尖刀



在本屆航展室外展區，國產大型無人機系統“九天”成為焦點。大公報記者現場看到，“九天”尺寸巨大，翼展達25米，而機翼下方配備了8個重型掛點，展示出強大的載荷能力。其機翼下和周邊還配置了不同類型的彈藥，十分搶眼。相關軍情專家稱，“九天”機翼掛載的TL－7等反艦、對地攻擊巡航導彈重量在800公斤以上，以往僅能由有機攜帶，現在“九天”也能攜帶，是中國乃至世界無人機發展的一個突破。



“九天”起飛重量 勝美國“全球鷹”



“九天”機腹內神秘的“異構蜂巢任務艙”，為該無人機設計最大亮點。相關軍情專家分析說，“九天”配備可快速更換的重載任務艙，可執行多樣化任務，滿足空運空投、信息支援與對抗、火力打擊與支援等需求，更可用於發射多個小型無人機群，在戰場上瞬時釋放無人機“蜂群”對敵人實施密集攻擊，因此也被軍迷們譽為“無人空中航母”。



根據公開資料，“九天”無人機採用噴氣動力驅動，使其飛行速度和載重能力遠超普通螺旋槳動力無人機，最大起飛重量達16噸。相比下，美國MQ－9型無人機的最新增程型號最大起飛重量略小於6噸，而美國RQ－4B“全球鷹”最大起飛重量約14.6噸。



在本屆航展同樣備受矚目的國產無人裝備，還有中國船舶集團研發的“虎鯨號”無人作戰艇。大公報記者在航展無人船演示區瞭解到，這艘神秘的三體船長58米、寬23米，排水量達500噸，超過4000海里的續航里程使其能在廣闊海域內執行長時間的作戰任務。而它還配備直升機甲板、有源相控陣雷達、通用垂直發射裝置以及遙控武器站等先進設備，使其具備與無人機協同作戰的能力，從而實現在小型作戰平台上的極致火力集成。相關軍情專家坦言：“這種集成化的設計理念，為未來海上無人作戰系統的發展樹立了新的標杆。”



