冬季來臨　中醫支招呼吸系統疾病防治

中評社北京11月12日電／據新華網報導，冬季來臨，天氣愈發寒冷，容易誘發呼吸系統疾病。中醫專家介紹，善用穴位貼敷、藥膳食療、艾灸等中醫藥方法，可以有效預防和應對常見呼吸系統疾病。



中國中醫科學院西苑醫院主任醫師鄒本良說，中醫認為“肺主皮毛”“肺開竅於鼻”，由於鼻腔、皮膚直接接觸各種外邪，故肺臟也最易受到邪氣侵襲，而冬季人體陽氣封藏，衛外功能下降，加之風寒邪氣更盛，人們容易患感冒、哮喘等呼吸系統疾病。



“穴位貼敷可以刺激穴位，通過經絡傳導，調節臟腑氣血，增強機體的抗病能力，預防和減輕呼吸系統疾病。”鄒本良說，在立冬時節，可以選用白芥子、細辛、甘遂等藥物制成藥貼，貼敷於肺俞、膏肓、膻中等穴位，“這些藥物多有溫肺化痰、止咳平喘的作用，而肺俞穴能調節肺臟功能，膏肓穴對治療各種虛勞疾病較為有效，膻中穴則能寬胸理氣。”



藥膳食療也能在一定程度上預防呼吸系統疾病。中國中醫科學院西苑醫院主治醫師程相穩介紹，冬季食用以川貝母、雪梨、粳米等製作的貝母雪梨粥，有潤肺止咳、清熱化痰的功效。



此外，在中醫看來，艾灸可以溫陽散寒、補腎益氣。專家介紹，冬季可取足三裡、大椎、風門等穴位，每個穴位艾灸15至20分鐘，以皮膚微微發紅為度，每周2至3次，可有效預防呼吸系統相關疾病。需要注意的是，過敏性哮喘患者應謹慎使用艾灸，以免誘發哮喘。