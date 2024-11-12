嚴剛：倚港興業　合力推動香港發展繁榮　

嚴剛：香港工商界是推動香港發展的“主力軍”、“生力軍”，在推動香港經貿發展的過程中，工商界發揮了巨大的作用和貢獻。(資料相) 中評社香港11月12日電／倚港興業 合力推動香港發展繁榮



－－嚴剛 立法會議員、招商港口副董事長



中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室近日在深圳主持召開了香港工商界人士座談會。中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍對香港工商界在香港繁榮穩定，國家建設和發展所作出的貢獻，給予充分肯定，同時期望工商牢牢把握國家改革開放發展的歷史性契機，全力支持特區政府依法施政，在融入國家發展大局中，推動香港可持續高質量穩定發展，助力強國建設貢獻民族復興。



春江水暖鴨先知，香港工商界以其敏銳的國際視野與發展視角，成為內地改革開放的參與者貢獻者受益者，在參與國家改革開放的洪流中，壯大企業，成就自我的同時，為內地社會經濟的持續高速穩定發展發揮了極為重要的積極作用。改革開放以來，內地引進的外資，近七成都是港資，足以證明，香港工商界對內地社會經濟發展所發揮的關鍵性作用，深圳四十餘年翻天覆地的巨大變化，就是最好最充分的證明。



香港工商界和企業家在參與國家建設與發展中，實現了國家與企業同發展共繁榮，更加證明了國家發展好，香港企業就會發展好的必然的內在的直接的關係。在內地及香港因應當前國際局勢的急劇變化面對著諸多發展困難之際，香港工商界和企業家，作為推動經濟發展的主力軍，義不容辭，應當具有中長遠的發展眼光，勇於擔當，挺身而出，繼續擴大投資香港與內地，推動特區發展，助力強國建設。



夏寶龍主任在座談中對特區政府及工商界明確提出了建設美好香港的六個需要：要堅持以港為家、倚港興業，鞏固住、提升好香港傳統優勢；積極探索新產業新業態，培育經濟增長新動能；堅定支持特區政府落實長遠發展規劃，拓展發展新空間；堅守企業社會責任，為增進民生福祉多作貢獻；堅定愛國護港，面向海外講好香港故事，維護好香港國際形象；主動對接國家戰略，推動香港更好融入國家發展大局，在貢獻國家的同時推動香港更好發展。



夏寶龍講話其中最核心的一點，就是寄希望香港工商界倚港興港，在提升並鞏固香港金融航運貿易這些傳統優勢的同時，要因應全球產業鏈的分工與轉移，積極探索新產業新業態，為香港可持續高質量發展培育新動能。



香港工商界特別是香港企業家，都是長期扎根香港背靠祖國發展起來的，因而都是堅定不移的愛國愛港力量，是香港持續發展繁榮的生力軍。在香港由治及興的發展中，香港工商界定會繼續發揮推動經濟發展主力軍作用，在特區政府的帶領統籌下，凝聚共識，立足各自領域、因應全球經濟格局的轉變投資新經濟領域，提升香港社會的發展合力，共同建設美好香港。



夏寶龍主任對香港工商界給予厚望，期望社會各界同心協力，以實際行動詮釋愛國愛港，為香港由治及興作出更大貢獻。就在夏寶龍主任與工商界舉行座談會前不久，夏寶龍在北京分別會見了由全國政協副主席梁振英擔任會長的香港促進現代化專業人士協會代表團，以及滙豐集團主席杜嘉祺一行、怡和控股有限公司執行主席班哲明·凱瑟克一行。這是夏寶龍主任在不到一個月內四度會見以工商界為主的香港各界人士，釋放出強烈而明確的訊息，就是在昭示國家支持香港高質量發展決心的同時，釋放中央支持香港發揮獨特優勢地位、助力推進中國式現代化的強烈願望與信心。



毫無疑問，香港工商界是推動香港發展的“主力軍”、“生力軍”，在推動香港經貿發展的過程中，工商界發揮了巨大的作用和貢獻。夏寶龍主任的講話顯示，中央對香港工商界的積極作用，一直是充分肯定、高度期待、寄予厚望。同時，中央期望香港工商界及企業界展現出對香港未來發展的更大擔當、更大作為，為香港早日實現新飛躍作出新的更大貢獻。



夏寶龍主任強調“以港為家”“倚港興業”，就是希望香港工商界和企業家充分發揮香港“兩制”優勢形成的聚寶盆“虹吸”引力，既要做“超級聯繫人”，也要做“超級增值人”；既要注重企業自身發展，也要承擔相應的社會歷史責任，推動特區持續發展；既要立足香港圖發展，也要積極參與國家建設，助力強國建設，以實際行動面向海外講好香港故事說好中國故事，與世界各國各地區各界共享中國深化改革開放的發展機遇，共謀香港持續繁榮發展的路徑。



香港不僅僅具有“兩制”的獨特優勢與國際社會認可的歐美普通法司法轄區無縫對接的法治優勢，更具有“背靠祖國、聯通世界”的區位優勢。全球多家權威機構一再表明，長遠而言，中國仍將是全球經濟體系中最為活躍的經濟體，也將是全球社會經濟持續發展的引擎，最新的統計數據顯示，截至10月，中國對外貿易順差近8000億美元，說明中國作為世界工廠的全球產業鏈中的關鍵作用無可替代，全球經濟復甦與發展絕對離不開中國，中國仍將是世界經濟增長的火車頭。



因此，香港工商界必須與時俱進，主動“識變”、“應變”、“求變”，尋找新的經濟增長點，發展新的具競爭力的產業，培育經濟增長新動能，推動香港特區可持續高質量發展，齊心協力推動香港實現由治及興。

