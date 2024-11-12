具身智能機器人創新中心發布天工開源計劃

中評社北京11月12日電／據人民日報報導，11日，位於北京亦莊的國地共建具身智能機器人創新中心（以下簡稱“創新中心”）發布了天工開源計劃，旨在加速具身智能落地轉化。



創新中心總經理熊友軍介紹，當前，創新中心正圍繞通用機器人母平台“天工”、多能具身智能體平台“開物”加速技術突破。基於全身協同智能小腦平台，“天工”實測平均時速可達10公里，最高奔跑速度提升至全球領先的每小時12公里。“天工”還可在斜坡、樓梯、草地、碎石、沙地多種複雜泛化地形中實現平穩移動；多能具身智能體平台“開物”包含AI大模型驅動任務規劃的具身大腦和以數據驅動的端到端技能執行具身小腦，具備一腦多機、一腦多能的能力。在數據生態方面，創新中心數據采集涵蓋6類本體7大典型場景，日產數據達10TB。



作為具身智能研究的基礎底座，高性能、可拓展的通用本體平台是技術突破的“剛需”。隨著天工開源計劃的落地，創新中心將聯合全球高校、科研院所、集成商等具備人形機器人二次開發能力的機構，共同打造最具影響力的具身智能開源開放社區。



記者瞭解到，創新中心已開放“天工”軟件開發文檔、結構設計文檔。今年年底，創新中心將開源天工結構圖紙、軟件架構、電氣系統等內容，數據集、運動控制訓練框架等方面也陸續開放開源。



據介紹，作為引領產業協同的國家級創新平台，創新中心當前階段的重要任務是集合全球產學研精英資源，共創共研突破技術難關。發布會上，創新中心與北京大學、華中科技大學、河北工業大學、信通院、他山科技分別成立具身智能領域的相關聯合實驗室，旨在著力探索情感智能、工業機器人、電子皮膚等前沿方向。