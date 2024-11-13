李家超記者會：夏主任講話為香港發展指路徑

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港11月13日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超11月12日上午在政府總部召開記者會，他介紹了港澳辦主任夏寶龍在座談會上講話的重點。期間，他還就美國總統大選、北部都會區發展、裁判法院襲擊案等作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：各位早晨。我在上星期五（十一月八日）聯同特區政府官員，以及29位香港工商界代表，到深圳出席由中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室召開的“2024年香港工商界人士座談會”。夏寶龍主任出席座談會，和與會29位香港工商界代表進行深入交流。



這次座談會有特別意義，主題十分明確，就是要以實際行動推動香港更好發展。在座談會上，工商界人士逐一發言。夏寶龍主任在總結時，對香港工商界在香港繁榮穩定、國家建設和發展所作出的貢獻給予肯定。夏主任的講話，有四個重點大家需要關注和重視。



第一，要深入學習領會習近平主席給祖籍寧波的香港企業家重要回信精神，堅定對香港和國家發展的信心，主動識變應變求變。夏主任指出，香港工商界和企業家要正確認識自身事業發展與香港發展、國家發展的關係；明白國家發展好，香港發展好，工商界和企業家的事業就能發展得更好。當前香港內外環境發生深刻變化，香港面臨不少挑戰，也迎來很多新的機遇。香港工商界和企業家作為推動經濟發展的主力軍，應當勇於擔當、挺身而出。



第二，夏主任提出建設美好香港的“六個需要”，具有重要指導作用和意義。“六個需要”為：需要堅持以港為家、倚港興業，鞏固住、提升好香港傳統優勢；需要積極探索新產業新業態，培育經濟增長新動能；需要堅定支持特區政府落實長遠發展規劃，拓展發展新空間；需要堅守企業社會責任，為增進民生福祉多作貢獻；需要堅定愛國護港，面向海外講好香港故事，維護好香港國際形象；以及需要主動對接國家戰略，推動香港更好融入國家發展大局，在貢獻國家的同時推動香港更好發展。



第三，要鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，並大力推動創科發展，加快旅遊業態升級，發揮國際優勢。夏主任表示，香港一定要繼續在“港”字上做文章，建設好陸、海、空三個“港”； 壯大創科產業規模；加快旅遊業態升級；並發揮國際聯繫廣的優勢，積極舉辦各類國際交流活動。