中評現場：第十屆中華文化論壇舉辦

第十屆中華文化論壇11月12日在北京舉行（中評社 海涵攝） 中評社北京11月13日電（記者 海涵 實習記者 李婷萱）以“堅定鑄牢中華民族共同體意識”為主題的第十屆中華文化論壇11月12日在北京稻香湖景酒店舉行，來自兩岸及港澳地區的150餘位專家學者與會。



海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫，原文化部部長蔡武，全國人大外事委員會副主任郭雷，全國人大社會建設委員會副主任汪鐵民，空軍原副司令景文春中將，國台辦原副主任王在希，科技部原副部長張景安，台灣中華民族發展基金會董事長、原台灣海基會董事長林中森，中華新文化發展協會理事長、原中華文化總會秘書長楊渡，國家行政學院原副院長陳立，全國人大常委會委員呂世明，北京大學副校長方方，中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周，台灣海峽兩岸應急管理學會理事長蔡俊等出席論壇。



楊毅周代表中華全國台灣同胞聯誼會和鄭建閩會長、紀斌書記致開幕辭。他表示，鑄牢中華民族共同體意識是國家統一之基，鑄牢中華民族共同體意識是民族團結之本，鑄牢中華民族共同體意識是文化傳承之根。鑄牢中華民族共同體意識是具有重大意義的系統工程，兩岸同胞應加大力度，共同促進兩岸各領域大交流大融合，盡最大努力不斷擴大兩岸交流合作的規模和領域，深化兩岸各領域融合發展；兩岸同胞應共同促進中華文化大繁榮，共同促進中華文化的創新性發展和創造性轉化，共同創造中華民族現代文明；“文化台獨”是鑄牢中華民族共同體意識的最大障礙，兩岸同胞應共同消除“文化台獨”的危害。



林中森在開幕致辭中對第十屆中華文化論壇隆重舉行表示祝賀，並高度肯定論壇在海峽兩岸、港澳地區和華人社會產生的積極影響，並對其舉辦盛況深為感嘆。他強調，中華文化博大精深，源遠流長，中華文脈綿延至今，璀璨奪目。台灣同胞的祖籍絕大部分源自大陸，都是炎黃子孫，文化同根，歷史同源，血脈相連，本屬中華民族共同體。“九二共識”是兩岸融合發展的基石，殷盼兩岸同胞心靈契合，加速中華民族偉大復興，共同締造現代中華盛世福境。

