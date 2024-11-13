楊毅周：鑄牢中華民族共同體意識是統一之基

中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周（中評社 海涵攝） 中評社北京11月13日電（記者 海涵 實習記者 李婷萱）中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周11月12日代表中華全國台灣同胞聯誼會和鄭建閩會長、紀斌書記在第十屆中華文化論壇開幕式上致辭。他表示，鑄牢中華民族共同體意識是國家統一之基、是民族團結之本、是文化傳承之根。鑄牢中華民族共同體意識是具有重大意義的系統工程，特別是在當前嚴峻複雜的兩岸關係下，更需要兩岸同胞多方發力、同向發力，久久為功。



楊毅周表示，今年4月習近平總書記在會見馬英九先生時，發出了“鑄牢中華民族共同體意識”的號召，得到了海內外同胞的強烈共鳴和積極響應。本屆論壇以“堅定鑄牢中華民族共同體意識”為主題，探討如何增強中華民族凝聚力和中華文化影響力，彰顯了海內外中華兒女共同傳承弘揚中華優秀傳統文化的責任感和使命感，有著重要的意義。



“鑄牢中華民族共同體意識是國家統一之基。”楊毅周表示，中華民族、中華文明幾千年來歷經滄桑、飽受磨難，卻能夠生生不息、綿延不斷，關鍵在於中華民族始終有著國土不能分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同體信念。在漫長歷史中，包含台灣各民族在內的中華民族共同建設了包括寶島台灣在內的祖國疆域，形成了堅固的中華民族共同體和堅定的共同體認同意識，形成了中華民族共同體追求統一、反對分裂的主流價值觀，深深融入整個中華民族的精神血脈。中華民族很早就認識到“統則強、分必亂”這條國家發展的歷史規律，造就了廣大國土的中華民族共同家園。今天，面對已分隔多年的海峽兩岸，兩岸同胞應不斷鑄牢中華民族共同體意識作為國家和平統一的基礎，堅決反對“台獨”分裂活動和外部勢力干涉，共同追求中華民族偉大復興的美好未來。

