林中森：“九二共識”是兩岸融合發展基石

中華民族發展基金會董事長、原台灣海基會董事長林中森（中評社 海涵攝） 中評社北京11月13日電（記者 海涵 實習記者 李婷萱）中華民族發展基金會董事長、原台灣海基會董事長林中森11月12日在第十屆中華文化論壇開幕式上致辭。他指出，中華文化博大精深，源遠流長，中華文脈綿延至今，璀璨奪目。台灣同胞的祖籍絕大部分源自大陸，都是炎黃子孫，文化同根，歷史同源，血脈相連，本屬中華民族共同體。“九二共識”是兩岸和平、融合發展的基石，殷盼兩岸同胞心靈契合，加速中華民族偉大復興，共同締造現代中華盛世福境。



林中森表示，中華文化博大精深，源遠流長，中華文脈綿延古今，璀璨奪目。他提到，紅山文化遺址問世的中華玉龍及許多珍貴文物，據考證已有8000多年歷史，較5000多年前炎黃初祖開創中華文化及中華文明早了3000多年。相傳炎帝善於用火，曾親嘗百草，發明用草藥治病、刀耕火種，創造翻土農具，教民墾荒種植糧食作物及製造飲食用的陶器炊具，開啟了熟食文明，被尊奉為五穀神農大帝。黃帝整合炎帝部落統一天下後，播百穀草木，大力發展產業，始制衣冠、建舟車、造文字、制音律、尚文藝、創醫學等。炎黃二帝因對中華民族發展振興的卓越貢獻，共同被尊奉為中華民族人文初祖，其後歷代炎黃後裔、諸子百家、古聖先賢、各界菁英，殫精竭慮，發揮智慧，展現才華，無私奉獻，以開闊包容胸襟，整合儒、釋、道哲理，敬天惜地，仁民愛物，慈善積德，賡續傳承、融合，去蕪存菁，發揚光大中華優秀文化，禮、樂、射、禦、書、數不斷精進。雖歷經治亂更迭、改朝換代，仍能使中華文化的底蘊、內涵、意境、倫理、大道、哲學等更加博大精深、震古爍今、歷久彌堅，屢為中華大地開創文明盛世，使百姓安居樂業、黎民豐衣足食，造福天下蒼生。



“去歲我有福先後受邀回陝西黃陵縣及湖北隨州市尋根並共同代表參加恭祭軒轅黃帝及神農炎帝聖典，”林中森分享了祭祖感受，“典禮莊嚴肅穆，來自全球各地的炎黃子孫深受民族大義感召，瞬間認祖歸宗、心靈契合，人人默許願為中華民族發展振興共同奉獻心力，情境無比悸動。”

