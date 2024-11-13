中評關注：兩岸學者論鑄牢中華民族共同體意識

論壇現場（中評社 李婷萱攝） 中評社北京11月13日電（記者 海涵 實習記者 李婷萱）第十屆中華文化論壇11月12日在北京稻香湖景酒店舉行。國務院台辦原副主任王在希，台灣著名作家、原中華文化總會秘書長楊渡，中共中央黨校教授、央視“百家講壇”主講人王傑在大會上發表主旨演講，國家一級演員、中國文聯終身成就獎獲得者游本昌通過視頻形式致辭。



王在希表示，構建兩岸共同體，就是構建中華民族共同體，是實現中華民族復興的必由之路，需要兩岸同胞共同參與，共同來完成。構建兩岸共同體，很重要一點，就要實現兩岸的融合發展，把兩岸同胞的命運、利益和前途緊密結合在一起；此外，還需要弘揚博大精深的中華文化。



王在希表示，“台獨”分裂勢力的破壞和阻擾是當前構建兩岸共同體面臨的最大挑戰。構建兩岸共同體必須同時和反對遏制“台獨”分裂緊密結合起來。尤其要揭露民進黨當局推動“文化台獨”的危害，消除“文化台獨”在台灣島內產生的惡劣影響。目前，希望兩岸合作交流，共同發展；希望台海和平穩定，不要戰爭衝突，絕對是台灣的主流民意，甚至是歷史潮流。所以我們要有信心，要有戰略定力。中國大陸發展到今天，我們可以有底氣的說一聲：“台獨”已經絕對沒有任何可能性了。



楊渡在發言中談及其對1633年明荷海戰的歷史研究，並分享了他從中得到的幾點啟發。楊渡說，通過研究這段歷史，他發現世界經濟體系的建立是因為有東亞文明。早在明朝時期，中國的海商就遍布東亞各地，在東亞地區建立眾多港口，是東亞文明體系的重要元素；中國文明的絲綢和瓷器這些高單價的商品使歐洲國家的遠洋航行有足夠的利潤可圖。此外，談到這場戰爭本身，楊渡分享說，一份荷蘭軍官給上級的信中寫道，“他們（明朝）的設備輸給我們，但是他們的《孫子兵法》依然可以對付我們。”這場戰爭以明朝的勝利告終，此後200多年中，都未再有歐洲國家在中國周邊開戰。