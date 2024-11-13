王在希：構建兩岸共同體是復興中華必由之路

國務院台辦原副主任、全國台灣研究會副會長王在希（中評社 李婷萱攝） 中評社北京11月13日電（記者 海涵 實習記者 李婷萱）國務院台辦原副主任、全國台灣研究會副會長王在希11月12日在第十屆中華文化論壇上發表主旨演講，他指出，構建兩岸共同體，就是構建中華民族共同體，是實現中華民族復興的必由之路，需要兩岸同胞共同參與，共同來完成。



王在希表示，今年4月，習近平總書記在會見馬英九先生時，特別提出要“堅定鑄牢中華民族共同體意識”。這是著眼中華民族偉大復興和實現祖國完全統一的戰略目標，給新時代的對台工作提出的明確而又具體的一項任務。



“當前台灣社會存在的一個重大突出問題，就是不少台灣同胞對國家和民眾的認同出現了偏差。出現這個問題的原因，主要就是近20多年來，從李登輝開始，歷經陳水扁、蔡英文，現在是賴清德，不斷進行去‘中國化’的‘台獨’教育，尤其是通過修改教科書，推行‘文化台獨’，使得台灣中青年對國家民族的認同日趨模糊和混亂。”王在希就此指出，我們要加強兩岸民間交流，尤其是文化交流和學術交流，去批判“台獨”歪理學說。



王在希表示，習近平總書記多次強調，兩岸同胞同屬於中華民族，要從中華民族的整體利益和長遠發展來把握兩岸關係發展的大局。理解這一點非常重要，這就要回到本屆中華文化論壇的主題——“堅定鑄牢中華民族共同體意識”，就要思考如何構建兩岸共同體、把推動當前的兩岸關係發展與中華民族的整體利益和長遠發展結合起來。

