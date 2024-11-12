自民黨擬把收回扣金額捐給國庫 總額約7億日元

中評社香港11月12日電／共同社報導，日本自民黨有關派系政治集資宴會收回扣事件，擬把原安倍派、原二階派議員等政治資金收支報告中未記載的相應金額捐給國庫，已開始協調此事。預計總額達到7億日元（約合人民幣3296萬元）左右。鑑於眾院選舉中議席數大幅減少，認為作為政黨有必要明確道義上的責任。多名相關人士11日透露了這一消息。



首相石破茂和黨幹事長森山裕10日在公邸磋商了如何應對。最快將於年內捐出。計劃由黨總部墊付相應款項，要求相關議員等向黨繳納未記載的金額。除了捐給國庫外，還出現了通過日本紅十字會用於支援能登半島地震災區的方案。



岸田政權也探討過捐給災區等，但黨內出現不同意見，未能具體開展。然而，由於眾院選舉中受到收回扣事件的負面影響，認為應做出一定處置的意見在黨高層內部變得強烈。



黨幹部表示：“儘管針對收回扣事件的黨內處分已經結束，但將認識到國民的聲音，採取更深入的應對措施。”



2月彙總的黨調查中，除當時已被立案的議員等3人外，有85人存在未記載，總額為2018至2022年5年間約5.7949億日元。加上3人的金額後總計約7.2億日元。



財務相加藤勝信與前數字相河野太郎在9月的黨總裁選舉中提議，作為處理收回扣問題的措施把未記載的相應金額返還給國庫。