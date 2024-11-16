中評觀察：讓美國再次偉大 特朗普有何籌碼

中評社洛杉磯11月15日電（作者 張一飛）特朗普贏得2024年美國總統大選，成為美國第47任總統。特朗普的勝利具有歷史意義，他是唯一一位在第一個任期後競選連任慘敗再以壓倒性勝利重返白宮的美國總統。2024年的總統選舉是成本最高的一次，這次選舉中有最多富有的個人捐助者，但特朗普憑藉他在2016年總統競選中提出的“讓美國再次偉大”(MAGA) 口號再度獲勝。MAGA引起了美國人、工人階級，尤其是較為保守的人群的共鳴。因此，儘管來自富人的巨額捐款，特朗普在2024年大選中所得授權仍算是來自MAGA支持者。特朗普不再有像每一位第一任總統那樣面臨競選連任的壓力，特朗普現在得利于他有過白宮的學習和工作經驗和大部分選民的授權，要求他專注於達成“讓美國再次偉大”。



MAGA包含非常具體的目標（加強美國經濟，讓美國人生活得更好，使美國基礎設施現代化等），也暗含一些期望，比如透過“讓全世界再次偉大”（MAWGA）保持世界領導者地位並提高美國在世界舞台上的威望。美國人賦予新總統的使命不僅是實現MAGA，而且是走向MAWGA。因此特朗普在2025-2028任內應當重點關注MAGA和MAWGA這兩者的使命、目的和目標是關聯的，相輔的和相依的。如果特朗普能實現MAGA，他就會名垂青史為一位有成就的美國總統，如果他能對MAWGA有貢獻，他就能成為一個與羅斯福相比的最偉大美國總統，甚至能得到國會修憲給他三度連任的機會。



特朗普在普選票和選舉人票中擊敗哈里斯的同時，也獲得了共和黨過半的參議院、眾議院、和多數州長職位。因此，特朗普擁有充分的授權和強大的支持基礎來實現他的MAGA運動和MAWGA運動的目標。為了實現這些，特朗普可以重新開始，擺脫拜登四年的糟糕表現和自己第一任期的錯誤。身為一名成功且經驗豐富的企業主管，特朗普習慣盤算自己的籌碼，再做出自己的標價、決策和行動。下面，我們將對特朗普政府在處理國內問題和外交事務上可能有哪些籌碼可以用來實現上述雙重目標，來進行分析。

