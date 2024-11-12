2050年多數日本都道府縣“一人戶”超四成

中評社香港11月12日電／共同社報導，日本國立社會保障和人口問題研究所12日公佈的各都道府縣家庭數未來估算數據顯示，2050年將在27個都道府縣出現“一人戶”在所有家庭中的佔比超過40%的狀況。以地方為中心，65歲以上老人的一人戶佔比將上升，在32個道府縣將超過20%。這是因為未婚男女增多，再加上少子化導致同住的家屬人數減少。為了區域社會不出現孤獨和孤立問題，完善相互扶持的機制成為課題。



該研究所基於2020年的人口普查估算了到2050年的數據。與2020年相比，2050年家庭總數將減少310萬戶，為5261萬戶；而一人戶將增加215萬戶，為2330萬戶。65歲以上的一人戶將增加346萬戶，達到1084萬戶。



一人戶在所有家庭中的佔比在2020年為38.0%，2050年將上升至44.3%。按都道府縣來看，東京最高，為54.1%，之後是大阪47.4%和京都47.0%。佔比由低往高則是山形34.5%，福井和富山為35.5%。



65歲以上一人戶將從13.2%升至20.6%。由高往低依次是高知27.0%、德島25.3%、愛媛24.9%。福井最低，為18.6%。



全國平均的每戶人數從2020年的2.21人持續減少，到2050年為1.92人，有34個都道府縣少於2人。東京和北海道最少，僅為1.78人。



對未來家庭數的估算工作每5年實施一次。4月公佈全國的估算數據，此次公佈的是各都道府縣的數據。