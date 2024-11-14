兩岸學者研討：中華民族共同體與兩岸關係

第十屆中華文化論壇11月12日下午舉行分組討論（中評社 海涵攝） 中評社北京11月14日電（記者 海涵）第十屆中華文化論壇11月12日下午舉行分組討論。在其中一場小組討論中，兩岸學者就中華民族共同體與兩岸關係前景分享觀點。



中國和平統一促進會學習研究委員會副主任鄭劍表示，“台獨”分三個階段對兩岸認同進行分化，第一個階段是在同一個民族內部塑造“敵對”群體關係；第二個階段是在同一個民族內部以政治認同分化民族認同；第三個階段是將兩岸歪曲為“不同民族”“非我族類”，稱“炎黃子孫是個傳說”。他指出，中華民族歷來就是一個共同體，這個共同體並非“想象的”，而是因先天的歷史文化血緣所聚。當前，我們再度強調中華民族共同體意識，大致有以下幾個原因，一是，我們正在走向偉大復興，中華民族共同體意識是復興進程中中華民族精神的再凝聚；二是，在百年未有大變局下，一些外部勢力在對中華民族進行分化，為了抵禦這種分化，我們更要強化中華民族共同體意識；三是，海峽兩岸面臨著分裂勢力，中華民族共同體意識作為新時代、新內涵的共同體，是對這種分裂勢力進行回擊的有力武器。



中評智庫基金會秘書長羅祥喜發言時表示，特朗普當選美國總統對未來的中美關係發展和台海局勢增添新的變數，台灣社會的焦慮和“疑美”情緒明顯升溫，民進黨當局的“倚美抗中”路線更被質疑，改善兩岸關係成為台灣各界一個重要訴求。羅祥喜認為，如果民進黨當局有意改善兩岸關係，中華文化可以成為化解台海僵局的鑰匙和切入口，因為兩岸同根同源一脈相承，是命運與共的共同體，只要承認這種兩岸文化屬性，從支持和推動兩岸教育文化交流入手，減少不必要的限制，累積互信，顯然有助於兩岸關係的緩和與發展。民進黨當局會作何種選擇，有待觀察。

