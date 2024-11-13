李家超赴秘魯出席亞太經合組織會議

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港11月13日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，今日凌晨啟程前往秘魯，代表中國香港出席在利馬舉行的亞太區經濟合作組織領導人非正式會議和相關活動，這是他上任以來首次出訪南美洲。



李家超表示，這次是自己上任以來，首次出訪南美洲。雖然香港和南美地區已有一定的經貿往來，但發展空間廣闊。我在 《施政報告》提出了多項措施，大力擴展香港的全球經貿網絡，尤其著重強化與新興市場的經貿聯繫和市場拓展，讓香港在國家全面對外開放中發揮更大作用。



李家超亦表示，今年APEC以“賦能.包容. 增長”為主題，聚焦討論三個重點，以貿易及投資促進包容和互聯的增長、以創新和數字化協助轉型至正規及全球化經濟，以及以可持續發展達到強韌增長，正正與香港的優勢，以及特區政府的發展策略息息相關。



李家超指出，APEC的成員經濟體是香港重要的貿易伙伴，貿易總額約佔本港外貿總值八成。香港可以透過APEC平台，與APEC成員經濟體深化合作，支持區域經貿合作，開拓發展機遇，互利共贏。APEC有多個成員經濟體本身也是“區域全面經濟伙伴關係協定”的成員，亦會趁這次機會繼續爭取他們支持，讓香港盡早加入RCEP。

