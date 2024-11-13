特朗普當選　李家超：希望美方尊重經貿關係

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港11月13日電（記者 段曉魯）李家超昨日出席行政會議前回應美國總統選舉結果時表示，香港是全球最開放的經濟體之一，一直奉行自由、開放的貿易，支持多邊貿易，特區政府重視與任何地方的經貿關係，歡迎包括美國在內的不同經濟體與香港進行正常商貿往來、經濟活動和人文交流。



李家超表示，特區政府重視跟任何地方的經貿關係，而香港是全球最開放的經濟體之一，我們一直奉行自由和開放貿易，支持多邊貿易。自己跟香港特區都重視傳統市場，亦會同時努力開拓新興市場，所以歡迎不同經濟體，包括美國，跟香港進行正常的商貿往來、經濟活動和人文交流。



李家超亦表示，香港今年再次被評為全球最自由的經濟體，希望跟各個經濟體，包括美國，發展公平和自由的貿易關係，在互相尊重的原則下，推動互利共贏的貿易關係，但亦會有底線思維，保障香港企業的合法權益。特區政府會繼續積極跟世界各地接觸，促進商貿關係和人文以及文化交流，說好香港故事。



李家超指出，香港跟任何國家，包括美國，都希望大家會互相尊重，因為貿易對雙方有利，而且美國跟香港的貿易裡，其所佔的利益比香港更大。香港重視法治的傳統，亦重視自由貿易，所以這兩方面，希望任何國家都會尊重香港特區，不要用一些政治干擾去影響特區的司法和我們正常的商業活動以及商貿往來。

