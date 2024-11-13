李義虎：中華文化論壇緊抓兩主線十載結碩果

中華文化論壇組委會負責人、北京大學台灣研究院院長李義虎（中評社 海涵攝） 中評社北京11月13日電（記者 海涵 實習記者 李婷萱）中華文化論壇組委會負責人、北京大學台灣研究院院長李義虎11月12日在第十屆中華文化論壇閉幕式上指出，歷屆中華文化論壇都取得很大成功，其基本原因在於始終緊緊抓住兩條主線，一條是“推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展”，一條是“推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合”，將文化強國戰略和對台總體方略緊密結合，貫徹到每屆論壇的內容和環節上。



李義虎介紹，本屆論壇適逢十周年志慶，在中華文化中，數字“十”意味著一個完整的周期，代表著完備、圓滿。



李義虎說，歷屆中華文化論壇都取得很大成功，其基本原因在於始終緊緊抓住兩條主線，一條是“推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展”，一條是“推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合”，將文化強國戰略和對台總體方略緊密結合，貫徹到每屆論壇的內容和環節上。



李義虎表示，今年4月，習近平總書記在會見馬英九先生時，提出“堅定鑄牢中華民族共同體意識”的重大原創性主張，我們將此作為本屆論壇的主題，並獲得參會者的積極響應，共收到80餘篇論文。今年論壇主題和分議題的研討，有助於增強台灣同胞的祖國認同感和中華文化自信，有助於強化鑄牢中華民族共同體意識，有助於以中華文化復興助力中華民族偉大復興，也有助於拓展新時代兩岸交流合作的視野和格局，開辟對台工作的新境界。

