日本柒和伊控股在以色列的所有門店已關閉

中評社香港11月12日電／共同社12日獲悉，日本柒和伊控股公司到7月底已關閉在以色列的全部8家便利店。以色列與伊斯蘭組織哈馬斯等的戰鬥持續，柒和伊認為繼續開展業務的風險較高。據帝國數據庫透露，去年10月的戰鬥開始以來，這是首次發現日企從以色列大規模關閉門店或撤離。



柒和伊去年1月與美國的集團公司等開設了在以色列的首家門店，位於商業城市特拉維夫。原計劃經過五、六年拓展至以色列全國。各店銷售美國便利店的標誌性碎冰飲品“思樂冰”及符合猶太教戒律的食品等。以色列當地的所有日本員工均已撤離。



截至今年8月底，柒和伊已在韓國、美國、中國等19個國家開展業務，門店共計約8.4萬家。日本大型便利店中，僅有柒和伊進駐了以色列。最近的海外拓展是去年9月在老撾開設了首家門店。今後計劃到2030年，把門店數增至共10萬家，覆蓋30個國家和地區。柒和伊提出了重點在歐洲、南美、中東及非洲拓展的方針。



帝國數據庫去年10月公佈的調查結果顯示，進駐以色列的日企有92家，其中製造業佔四成以上。帝國數據庫負責人表示：“原本就進展不佳的企業隨著中東局勢緊張升級，有幾家出現了（小規模）撤退的動向。”



國際社會對以色列的施壓增強，進駐該國的企業中，也有一些不得不出於人道主義角度重新考慮業務關係的事例。