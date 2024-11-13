王文答中評：全球治理體系走向公平民主多元

中國人民大學重陽金融研究院王文（中評社 趙景彥攝） 中評社北京11月13日電（實習記者 趙景彥）11月11日，中國人民大學重陽金融研究院王文作為主講嘉賓參加中國記協舉辦的主題新聞茶座中，並回答中評社記者提問。他指出，西方國家的主導力量的衰落和全球治理體系走向公平、民主、多元趨勢逐漸明朗。



對於全球治理體系發展趨勢和傾向，王文指出，西方還有許多戰略界人士固守著原有的全球治理理念，仍然認為這個世界由西方主導。王文說：“他們為了繼續捍衛所謂西方霸權，尤其是美國霸權、美元霸權在做著非常愚蠢的戰略設計，這些設計是實現不了的，是不可能維持的。”



王文表示，公平、民主、多元是全球治理體系的發展趨勢。他強調，全球治理要相互尊重、合作共贏，既要尊重西方國家的權利，也要尊重非西方國家的權利，“全球治理體系的主題一定是多元化的，並非衹有一方聲音”，王文說。



談及全球治理體系的變革發展所遇到的挑戰，王文表示，其背後是中西方兩類全球治理觀之間的競爭。他指出，西方在過去的500年間能夠成功崛起，吃的是戰爭紅利，西方有些戰略家認為世界越緊張、越衝突，西方就越有可能在戰爭和衝突中崛起。而中國秉持著“共商共建共享”的全球治理觀，認為這個世界越安全、越開放，中國越能獲利，所以中國不斷地維護和平、創造合作。



對此，王文表示，“面對這兩類不同的全球治理觀之間的競爭，我們有信心認為中國和平、合作、共贏、開放的理念能夠獲得世界絕大多數國家的支持和擁護，所以我們也有信心，未來世界還是會變得越來越好。