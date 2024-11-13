快評：不論誰出任國務卿　美國一中政策不能變

中評社快評／特朗普9日發文宣布不會邀請前國務卿蓬佩奧、以及前美國駐聯合國大使黑利入閣之後，外界將焦點放在盛傳將出任國務卿的佛州參議員魯比歐身上。魯比歐被認為是長期挺台人士，還曾因涉疆和涉港議題兩度遭中國政府制裁。



除了魯比歐之外，另一“對華強硬派”眾議員瓦爾茲將擔任白宮國安顧問；曾經提議禁止所有中國留學生的前白宮移民政策顧問米勒，將出任特朗普第二任的白宮副幕僚長。特朗普身邊將圍繞著很多“對華鷹派”人物。對中美關係而言，這無疑是一項大挑戰。



大陸官方尚未對特朗普新人事做任何評論。中國人民大學國際關係學院教授李慶四認為，特朗普本人對華是強硬派，與其他的對華立場強硬者為伍，是其內在運作的根本邏輯，“一點也不奇怪，也不令人意外，中方更不能隨之起舞”。另一大陸國關學者王文認為，如果特朗普新政府在台灣問題上玩火的話，將會加速兩岸統一進程。



我們認為，特朗普第二任“對華鷹派”人物當道，固然不是什麼好消息，但也不至於讓中美關係走向破裂，美國“一中政策”不能變、不該變、不會變。



“一中政策”為美國政府於對“一個中國”的理解實施的外交政策。1979年中美建交之後，歷屆美國政府都重申美國的“一中政策”不變。2016年底，特朗普就職美國總統前曾試圖以“一中政策”作為與中國的外交及貿易談判的籌碼，遭到中方強烈反對。2017年2月，特朗普重申美國將加強與中國之間的關係，並遵循美國長期以來的“一個中國”政策。



中方的立場是，台灣問題是中國核心利益中的核心，中國的核心利益絕不容受損。解放軍對於一切台獨分裂活動和外部縱容支持，決不會聽之任之。



特朗普第一個任期、以及蓬佩奧在國務卿任內，都曾試圖改變美國的“一個中國”政策，最終都無法得逞。不論誰出任國務卿，美國“一中政策”都不能變，變則世局大亂，誰也承擔不起。