華府觀察：特朗普組建外交團隊抗華來勢洶洶

美國會“反華鷹派”旗手盧比奧很可能出任特朗普第二任國務卿 蓋蒂圖 中評社華盛頓11月12日電（記者 余東暉）特朗普第二任國安團隊雖然尚未完全組成，但其已經宣佈或即將宣佈的外交人馬，包括國安顧問沃爾茲和國務卿人選盧比奧，已經顯示了來勢洶洶的對抗中國的色彩，勢必使美中外交從一開始就遭遇困難。



美國多家主流媒體從11月日晚間開始陸續報導，特朗普將選擇美國國會眾議員麥克·沃爾茲（Mike Waltz）擔任總統國家安全事務助理，有意選擇參議員盧比奧（Marco Rubio）出任國務卿。美國外交政策最主要的兩位高官人選基本上已敲定。



《新聞週刊》說，這種選擇從一開始就為對華關係定下了強硬的基調。彭博新聞社的“力量平衡”專欄12日寫道：特朗普勝選幾天後，他的外交政策輪廓正變得清晰起來：“擠壓伊朗、支持以色列、對抗中國”。對這兩人以及美國駐聯合國大使的任命，讓人幾乎沒有懷疑這種輪廓的餘地。



彭博新聞社稱，特朗普可能會向以色列施壓，要求其結束針對加沙地帶哈馬斯和黎巴嫩真主黨的行動，但鼓勵以色列對伊朗進行“極限施壓”。特朗普第二任將尋求迅速結束中東和烏克蘭的衝突，包括盧比奧支持可能導致烏克蘭向俄羅斯割讓被占領土的談判。所有這些的終極目標就是瞄准“頭號敵人”--中國。