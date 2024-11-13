“屠龍案”明日判刑　黑暴禍港　鐵證如山

圖：“屠龍案”明判刑 黑暴禍港 鐵證如山（大公報） 中評社北京11月13日電／據大公報消息，黑暴極端組織“屠龍小隊”及另一無名小隊，策劃在2019年12月8日借“民陣”發起遊行期間，針對警員在灣仔布下兩個炸彈陷阱，同時在高處用AR15長槍射擊，企圖炸死警員後再奪警槍，幸警方及時粉碎殺警計劃，先後拘捕14人並起訴多項罪名。律政司首次引用《反恐條例》控告當中10人。



案件審理過程中披露的情節、涉及的槍支、爆炸品等都令公眾震驚。涉案14名被告中，7人已承認多項不同罪名，案件將於明日判刑，涉及罪名最高可判終身監禁。《大公報》匯整“屠龍案”部分審理過程及當中披露的案情，黑暴禍港，鐵證如山！



有長槍有炸藥 案件非常嚴重



“屠龍案”其中7名被告否認反恐條例下“串謀犯對訂明標的之爆炸”等罪須接受審訊。經歷81天審訊，9人陪審團在8月29日裁定被告賴振邦其中一項屬交替控罪的“串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸罪”罪成，其餘6人所涉控罪全部罪脫。



就“屠龍案”的裁決，警方國家安全處總警司李桂華早前表示不會評論，但指有關案件是非常嚴重的案件，“有真槍，甚至有長槍、有炸藥，炸藥的分量可以造成很大的死傷。惟有一件事可以代表警方說，我們是非常重視這類案件，我們會繼續保障我們香港人、在香港生活的人的人身安全，以及他們的財產安全。”



各項控罪刑罰



•串謀犯對訂明標的之爆炸，最高可處終身監禁



•串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸，最高可判囚20年

