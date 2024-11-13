﻿低空經濟工作組開會　落實“監管沙盒”細節

圖：“發展低空經濟工作組”昨日召開首次會議。（大公報） 中評社北京11月13日電／據大公報消息，新一份《施政報告》宣布成立“發展低空經濟工作組”，由財政司副司長黃偉綸任組長，工作組昨日（12日）召開首次會議，討論低空經濟的整體發展策略和工作計劃，制定四大工作方向，包括“監管沙盒”、完善法規、研究和部署低空基礎建設、大灣區低空跨境通道。政府表示，明年年初起陸續推行“監管沙盒”試點項目，並預計首階段會以無人機載貨為主。



工作組落實了“監管沙盒”試點項目的細節，包括申請資格及程序、審閱及訂立優次的考量等。運輸及物流局將以分批形式進行“監管沙盒”試點項目，首批於今日（13日）起接受申請，截止日期為今年12月31日，有關詳情已上載於運輸及物流局網站。



黃偉綸表示，低空經濟可為香港帶來新機遇，促進經濟及不同產業的發展。工作組會以前瞻性思維及促進者角度，透過“監管沙盒”試點項目，模擬多場景、多航線及低空空域管理布局，累積數據及經驗，引領法規、基建、應用等不同層面的工作。亦會善用市場力量，並積極與內地方面溝通和合作，共同推動低空經濟發展。



首階段料以無人機載貨為主



政府會與業界及夥伴機構合作，明年年初起陸續推行“監管沙盒”試點項目。預計首階段會以無人機載貨為主，並放寬“超視距飛行”，逐步擴大和豐富低空飛行的應用範圍。完善法規方面，政府會參考內地及其他地區的法例和標準，充分考慮目前需要和長遠發展，更新現行民航相關法例，包括研究適用於較大型無人機（即25公斤以上的無人機）的規管制度，目標是於明年上半年提交立法會審議。