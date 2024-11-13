﻿新西蘭護理機構醜聞　70年20萬人受虐

圖：親屬在新西蘭惠靈頓議會大廈前手持已故受虐待者的遺照。＼美聯社 中評社北京11月13日電／據大公報消息，綜合美聯社、路透社報導：新西蘭當局今年7月一項調查顯示，該國過去70年來約有20萬人在護理機構遭受虐待。新西蘭總理拉克森周二在議會就此進行正式道歉。



拉克森在惠靈頓議會上向受害者及其家人表示，這些虐待“令人害怕且心碎，這是不對的，且不應該再發生”。他還稱：“我代表政府向所有在護理期間遭受虐待、傷害和忽視的人道歉。我代表我自己和前任政府向所有幸存者道歉。”



新西蘭皇家調查委員會7月公布調查報告，顯示在1950至2019年間，在新西蘭護理機構的65.5萬人中，約20萬名受照顧兒童和弱勢群體在國家、寄養和宗教護理機構曾遭受“難以想像的”虐待，包括強暴、絕育和電擊，這些行為在1970年代達到頂峰。此外，原住民毛利社區居民以及患有精神疾病或身體殘疾的人特別容易受到虐待，許多毛利人和太平洋島民因其種族而成為目標，他們面臨著文化和身份認同脫節的問題，最終被推上加入幫派、入獄和自殺的道路。該報告提出了138項建議，包括要求新西蘭政府、教宗方濟各和英國坎特伯雷大主教公開道歉。



拉克森12日表示，政府已完成或啟動了調查中的28項建議，並將於明年初進行全面回應。拉克森還宣布將每年的11月12日定為全國紀念日，並將開始著手從路標上删除施虐者的名字。