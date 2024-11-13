中評社北京11月13日電／網評：立陶宛政府為何在涉台問題上“轉軚”



來源：大公報 作者：朱穗怡



立陶宛政府前些年因在台灣問題上釋放錯誤信號，導致與中方的外交關係惡化。最近似乎出現轉機。立陶宛“准總理”帕盧茨卡斯日前表示，立陶宛允許以“台灣”為名設立代表處是“重大外交錯誤”，他領導的政府將尋求恢復與中國的全面外交關係。立陶宛總統瑙塞達也表示支持即將上任的新一屆政府努力實現該國與中國的外交關係正常化。看來，立陶宛政府對於積極改善與中方關係頗有共識。民進黨賴清德當局恐怕要寢食難安了。



台灣地區駐海外辦事處的名稱一般稱為“台北經濟文化代表處”或“台北經濟文化辦事處”，因為台灣是中國領土一部分，不是一個國家，所以其駐外機構不能以“台灣”為名，否則就是搞“兩個中國”或“一中一台”。然而，2021年11月，立陶宛政府為了討好美國，竟然批准民進黨當局設立所謂“駐立陶宛台灣代表處”，公然違背一個中國原則，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政，所以中方當時把中立兩國關係降為代辦級。事隔三年，立陶宛政府為何“轉軚”，要修補與中方的關係？



上月立陶宛國會大選，中間偏右的現任政府落敗，中左翼政黨社會民主黨勝選，將籌組新政府，據說該黨對華立場較為務實。此外，立陶宛民調顯示，逾六成立陶宛人認為不應干涉中國內政；近半數人認為中國是一個充滿商機的市場；近四成人認為支持台灣不會給立陶宛帶來任何經濟利益，其重要性不如與中國大陸保持良好的經濟關係。鑒於立陶宛“友華”的主流民意，其新政府也開始考慮如何改善立中兩國關係。