中評社北京11月13日電／網評：夏寶龍挺香港工商界謀遠圖繪新篇



來源：大公報 作者：屠海鳴



連日來，十三屆全國政協副主席、中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍在2024年香港工商界人士座談會上的講話，在香港社會各界引起強烈反響。



昨日上午，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒時表示，夏主任的講話，有四個重點大家需要關注和重視：第一，要深入學習領會習近平主席給祖籍寧波的香港企業家重要回信精神，堅定對香港和國家發展的信心，主動識變應變求變；第二，夏主任提出建設美好香港的“六個需要”具有重要指導作用和意義；第三，要鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，並大力推動創科發展，加快旅遊業態升級，發揮國際優勢；第四，夏主任對香港各界提出“三個相信”。李家超表示：“特區政府作為特區的當家人，有治理香港的主體責任，我們責無旁貸要主動作為。”



在香港工商界人士座談會上，夏寶龍希望香港工商界、企業家需要“堅定愛國護港，面向海外講好香港故事，維護好香港國際形象；主動對接國家戰略，推動香港更好融入國家發展大局，在貢獻國家的同時推動香港更好發展。”



香港具有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，夏寶龍強調以上兩點，是希望香港工商界、企業家聚焦“國際”和“國家”兩個關鍵詞，始終呵護香港在國際上的“金字招牌”，持續推進香港融入國家發展大局，堅定支持行政長官和特區政府依法施政，意氣風發謀遠圖，砥礪前行繪新篇！

