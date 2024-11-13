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河北曲陽：創意雕塑助力文化產業發展
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2024-11-13 11:16:33
（圖：新華社）
中評社北京11月13日電／據新華社消息，近日，在河北省曲陽縣的一處工作室，雕塑家劉保雷正在創作雕刻擺件。此雕塑以中國唐代馬繪畫為形，融合傳統詩詞意境與現代雕塑審美，線條流暢，肌肉緊實，盡顯馬的靈動與力量。近年來，曲陽縣積極鼓勵當地藝術家結合傳統與現代，創新雕塑作品，滿足人民需求，弘揚傳統非遺文化，助力文化產業發展。
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