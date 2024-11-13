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福建德化：工業設計牽手“中國白”
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2024-11-13 11:15:31
（圖：新華社）
中評社北京11月13日電／能自動發出澆水提醒、可語音喚醒手機藍牙播放音樂、可作為空氣香氛和小夜燈使用……福建德化的陶瓷花器功能越來越豐富。隨著工業設計的深度介入，德化的陶瓷產業悄然發生變化，“中國白”正變得更智能、更藝術、更有個性。
近年來，德化縣加快構建以陶瓷產業為主的現代化產業體系，出台了一系列工業設計扶持政策，以工業設計賦能德化陶瓷產業高質量發展，為陶瓷產業的創新理念和創新設計注入源源不斷的動力。
來源：新華社
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