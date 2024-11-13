各地出台支持措施　生育友好還需多方發力

杭州市臨平區優優托育園裡，保育員與乳兒班的孩子一起玩耍。（受訪者供圖）（圖源：新華社） 中評社北京11月13日電／據新華社報導，不久前，國務院辦公廳發布《關於加快完善生育支持政策體系推動建設生育友好型社會的若幹措施》，要求完善生育支持政策體系和激勵機制，有效降低生育、養育、教育成本，營造全社會尊重生育、支持生育的良好氛圍。



“新華視點”記者調查瞭解到，目前多地已出台生育支持相關措施，包括經濟支持、服務支持、時間支持、文化支持等。



各類支持措施同步推進



首先是經濟支持。據國家衛健委介紹，目前全國已有23個省份在不同層級探索實施生育補貼制度，20餘個省份按程序將輔助生殖類醫療服務項目納入醫保支付範圍。



今年8月，湖北省宜昌市伍家鄉共同村召開黨員大會和村民代表大會，明確規定共同村村民合法生育二孩、三孩將給予一定金額補助，生育二孩獎勵2萬元，生育三孩及以上獎勵5萬元。



今年10月，江西省上猶縣出台規定，“對生育二孩、三孩的家庭，生育後且已在我縣上戶口的分別給予一次性獎勵7000元、13000元”。



其次是服務支持。在浙江省杭州市臨平區優優托育園的乳兒班里，爬行墊、嬰兒床、適齡的玩具、低矮圓角的家具等一應俱全，5個6至12月齡的寶寶在保育員的陪伴下玩耍。



杭州市婦女兒童健康服務中心主任洪麗冰說，調研發現，家長對小月齡嬰幼兒托育的需求較高；目前杭州每千人口托位數4.7個，提前完成“十四五”規劃目標任務。



江蘇省蘇州市加快完善“15分鐘托育服務圈”，在社區普惠托育點因地制宜開設乳兒班、托小班、托大班、親子班等班型，提供全日托、半日托、臨時托、計時托等多樣化服務，就近就便為百姓提供更普惠、更放心的帶娃服務。

