廣東省廣州市花都區紀委監委通過舉行“青廉說”演講比賽、讀書分享會等多種形式，幫助年輕幹部扣好廉潔從政、廉潔從業的“第一粒扣子”。圖為該區紀委監委在炭步鎮塱頭古村春陽台藏書樓組織開展“青廉說”暢談會活動。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京11月13日電／據中央紀委國家監委網站報導，學紀知紀明紀守紀，加強新時代廉潔文化建設。



特邀嘉賓



嚴冀鋼 湖北省荊州市委常委，市紀委書記、監委主任



孫義俊 山東省濟南市紀委副書記、監委副主任



徐軍飛 浙江省建德市委常委，市紀委書記、監委主任



習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上強調，“要加強新時代廉潔文化建設。深入開展黨性黨風黨紀教育，傳承黨的光榮傳統和優良作風，激發共產黨員崇高理想追求，把以權謀私、貪污腐敗看成是極大的恥辱。”新時代廉潔文化有哪些豐富內涵，我們黨強調加強新時代廉潔文化建設有何重要意義？加強新時代廉潔文化建設，強化黨員、幹部廉潔自律意識，需從哪些方面著力？如何增強新時代廉潔文化傳播力吸引力感染力？我們特邀紀檢監察幹部進行交流。



新時代廉潔文化有哪些豐富內涵，我們黨強調加強新時代廉潔文化建設有何重要意義？



嚴冀鋼：理想信念是新時代廉潔文化的思想根基。習近平總書記強調，要教育引導廣大黨員、幹部堅定理想信念、堅守共產黨人精神家園，不斷夯實黨員幹部廉潔從政的思想道德基礎，築牢拒腐防變的思想道德防線。理想信念是共產黨人精神上的“鈣”，加強新時代廉潔文化建設，首先要堅定理想信念，解決好世界觀、人生觀和價值觀這個“總開關”問題，從思想上固本培元，教育引導黨員、幹部自覺做到為政以德、正心修身。

