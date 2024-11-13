沙特譴責以色列實施“種族滅絕”

上圖：以軍10日大規模空襲加沙地帶，民眾經過瓦礫堆時痛哭。圖源：法新社；下圖：以色列12日空襲貝魯特南部一個居民區。圖源：法新社 中評社北京11月13日電／據大公報報導，當地時間11月11日，阿拉伯─伊斯蘭國家特別峰會在沙特阿拉伯首都利雅得舉行，沙特王儲穆罕默德.本.薩勒曼主持本次峰會，強烈譴責以色列對加沙實施“種族滅絕”行動，呼籲立即停火。這是本輪巴以衝突爆發以來，沙特向以色列發出的最嚴厲的公開批評，也是穆罕默德本人首次作出相關的表態。隨著特朗普贏得美國大選，美國的中東立場再次成為該地區關注的焦點。



沙特王儲兼首相穆罕默德.本.薩勒曼當天在阿拉伯─伊斯蘭國家特別峰會開幕式上發表講話，他表示，國際社會必須“立即停止以色列針對巴勒斯坦和黎巴嫩的攻擊”，並譴責以色列在加沙的行動是“種族滅絕”。穆罕默德表示，“沙特譴責以色列對巴勒斯坦人犯下的種族滅絕罪行，該罪行導致超過15萬人死亡、受傷和失蹤，其中大多數是婦女和兒童。”他敦促以色列全面撤出約旦河西岸和加沙地帶。



峰會當天閉幕發表措辭強烈的聲明，稱與會各方堅決支持巴勒斯坦人民實現其合法和不可剝奪的民族權利，堅決執行聯合國所有相關決議，同時強烈譴責以色列持續侵略黎巴嫩，呼籲立即停火，全面執行聯合國安理會第1701號決議。



沙特警告以方勿襲擊伊朗



這是本輪巴以衝突爆發以來，沙特向以色列發出的最嚴厲的公開批評，也是穆罕默德首次作出此類表態。去年10月巴以衝突爆發之前，沙特正在美國斡旋下，與以色列恢復外交關係，以換取加強與美國的安全合作。但是，去年10月巴以衝突爆發後不久，沙特暫停了談判。沙特方面多次強調，沒有“兩國方案”，就不會與以色列建交。



另一方面，穆罕默德在峰會上還警告以色列不要對伊朗發動攻擊，確保以色列“尊重伊朗主權”，這是沙特和伊朗關係改善的跡象。出席峰會的伊朗第一副總統阿雷夫與穆罕默德舉行會晤時，雙方強調兩國關係不可逆轉。去年3月，中國成功斡旋促成沙特和伊朗關係正常化，利雅得開始修補與德黑蘭的關係。