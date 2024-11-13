殲35、殲15T公開　我國深海空力量倍增

（圖源：中國航空報） 中評社北京11月13日電／據新華网報導，12年前的11月23日，是中國航空史上輝煌的一天，中國自主研製的第一型艦載多用途戰鬥機殲15在遼寧艦首次完美著艦，中國戰鬥機實現了從陸地向海洋的跨越，也標誌著中國海上沒有艦載機的時代成為過去。



又是一年的11月，廣東珠海，迎來了第十五屆中國航展，在這場備受矚目的航空航天界盛事上，中國航空工業集團首次公開展示了殲35、殲15T。繼自主研發首型艦載多用途戰鬥機殲15後，中國航空人持續續寫著中國艦載戰鬥機研製史的新篇章，將勇闖藍海的利劍磨礪得愈加鋒芒。



艦載機是航母上的核心武器裝備，是航母編隊的核心作戰力量，殲15“飛鯊”就是我國海軍走向深藍的第一把出鞘利劍。這款專為航母配套研製的雙發、遠程、重型、多用途、艦載固定翼戰鬥機，在過去十餘年裡，從首次著艦到晝夜起降航母，從海空突擊訓練到夥伴式加受油，殲15鋒芒愈勵、體系作戰能力已經日臻強大，殲15的深藍航跡已遍布祖國萬里海域，與中國海軍共同圓夢深藍，壯志凌雲馳騁海天。



隨著中國海軍從單艦邁入到三航母時代，中國海軍航母編隊規模的擴大和海軍戰略的轉型升級，也在呼喚著新一代海空力量。而以殲15“飛鯊”為起點，中國航空人在艦載機事業發展之路上，時刻緊盯著深藍戰場環境和戰爭形態之變、新海空裝備技術和理論之變，加速實現著關鍵核心技術的突破和跨越，勇擔突破技術封鎖 、填補空白的重任，將一項項不可能完成的技術難題變為創新超越的技術突破，一次次刷新著裝備研製進度的新紀錄。



新型號殲35、殲15T的中國航展上齊公開，向世人宣告肩負加速推進航空裝備現代化歷史重任的中國航空人說到做到——實現中國艦載機的系列化發展、整體跨代。殲15T是在殲15“飛鯊”基礎上，以提升航電武器系統和飛機平台性能為重點，進一步突出艦載特性和適海性的重型艦載戰鬥機；殲35是我國自主研製的新一代隱身艦載戰鬥機，該機採用一體化設計的單座、雙發、外傾雙垂尾總體布局，是一款艦載多用途戰鬥機，以制空作戰為主、兼顧對面作戰。