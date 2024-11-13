非洲學員來華求取“鐵路經”

在天津鐵道職業技術學院，老師指導幾內亞學員使用測距儀器（11月11日攝）。圖源：新華社 中評社北京11月13日電／據新華社報導，近日，中鐵十八局集團幾內亞西芒杜鐵路項目學員培訓班在天津鐵道職業技術學院舉行，來自幾內亞的40名學員將在這里進行為期90天的鐵路職業技能培訓。



近年來，天津鐵道職業技術學院積極拓展與“一帶一路”共建國家的職業教育合作，服務“走出去”企業和合作國經濟社會發展。