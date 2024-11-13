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葉聖陶豐子愷著作藏品展亮相現代文學館
http://www.CRNTT.com   2024-11-13 14:44:48


　　中評社北京11月13日電／據新華社消息，為紀念葉聖陶與豐子愷二位先生，探尋中國現代教育和文藝事業的發展脈絡，“葉聖陶·豐子愷著作藏品展”日前在中國現代文學館開展。

　　展覽共展出包括葉聖陶與豐子愷的著作與漫畫作品各300餘種，以及他們主編的報刊、翻譯著作、早期作品刊物原件、部分信札、手稿、生活紀念物品等，讓觀眾直觀感受二位文藝大師的文化修養和人格力量。

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