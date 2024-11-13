愛舞獅的秘魯青年　文體交流折射中拉友誼

麥旺濤（前）指導秘魯青年舞獅，左一為阿爾弗雷多。受訪者供圖 中評社北京11月13日電／據人民網報導，“咚咚鏘！”隨著鼓樂，一頭紅色醒獅邁著輕盈的步伐跳上板櫈，好奇地四處張望。發現生菜，它開心得忽閃眼睛、搖頭晃腦……“板櫈獅”套路表演結束，秘魯青年阿爾弗雷多從獅身下探出腦袋，大汗淋漓，卻滿臉笑容。



在中國駐秘魯大使館和廣東僑聯的協助下，10月下旬，阿爾弗雷多等4名秘魯中華通惠總局醒獅團的青年，不遠萬裡來到中國，研習舞獅技藝，感受中國萬千氣象。



“我很小就開始練武術、學舞獅”



“表演者得把自己的頭藏在獅頭里，如何不‘露餡’又能看清路？秘訣就是讓視線與獅子下巴持平……”10月25日，在廣州體育學院，該校龍獅代表隊教練、武術學院副教授陳曉丹細致講解舞獅技巧。一旁，該校教師蘇翹斌同步翻譯，秘魯學員聽得津津有味。



右手抓杆撐起獅頭，左手大拇指和食指握杆、其餘三指控制獅嘴開合，阿爾弗雷多很快找到了感覺，“把視線往下調整一點，效果好多了，解決了我以前困惑的問題。”



秘魯中華通惠總局醒獅團是秘魯規模最大的醒獅團，目前有200多名成員，包括秘魯民眾和當地華裔，年齡跨度從9歲到55歲。每逢秘魯公共慶典、國際文化節等活動，總能看到醒獅團的活躍身影。秘魯是華人最早到達和聚居人數最多的拉美國家之一，當地民眾和華僑華人十分喜愛以舞龍舞獅為代表的中華優秀傳統文化，秘中友好深入人心。



此次中國之行，阿爾弗雷多期待了很久。他的曾祖父是中國人，遠渡重洋到了秘魯，也把“鄉愁”帶到秘魯。“中華文化深深地影響著我，我很小就開始練武術、學舞獅。”終於回到曾祖父常常念叨的故土，他有種莫名的熟悉感，研學也分外努力。



“他們體力佳、功底好，但動作的力度、角度稍欠火候。”陳曉丹點評。廣州市僑聯為此次研習牽線搭橋，一招一式，一舉一動，陳曉丹耐心地幫助秘魯學員細摳動作。