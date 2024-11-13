中國式現代化創造人類文明新形態

這是11月11日在巴西聖保羅拍攝的首屆“全球南方”媒體智庫高端論壇現場。圖源：新華社 中評社北京11月13日電／據新華社報導，當地時間11日至12日在巴西聖保羅舉行的“全球南方”媒體智庫高端論壇上，由中央黨史和文獻研究院國家高端智庫和新華社國家高端智庫聯合課題組撰寫的《人類文明新形態的世界意義》智庫報告發布。報告全面深入解讀、闡釋了中國式現代化創造人類文明新形態所蘊含的獨特內涵、偉大實踐和世界意義。



中國式現代化所創造的人類文明新形態彰顯出中國努力為破解21世紀人類所面臨的一系列重大挑戰提供方案與借鑒的責任和擔當。當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，人類又一次站在了十字路口，世界怎麼了、我們怎麼辦？這是必須回答的、關乎人類前途命運的重大問題。帶著對這些問題的深邃思考，中國共產黨團結帶領中國人民推動物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明協調發展，創造了中國式現代化新道路，為破解全球治理赤字、信任赤字、和平赤字、發展赤字，開創世界和平發展與人類文明進步的美好未來貢獻中國力量。



中國式現代化所創造的人類文明新形態將徹底改寫現代化的世界版圖。中國式現代化將讓14億多人口整體邁入現代化，規模將超過現有發達國家人口的總和，這是人類發展史上具有里程碑意義的大事，是中國為世界現代化作出的卓越貢獻。



中國式現代化所創造的人類文明新形態為“全球南方”國家實現現代化提供了全新選擇。實現現代化是世界各國人民的共同追求，是擺在“全球南方”國家面前的“必答題”。事實表明，現代化不等於西方化，一些發展中國家仿照西方模式推進現代化，陷入發展困境。歸根到底，“全球南方”國家實現現代化，關鍵是找到符合國情、符合人類社會發展規律的發展道路。中國通過自身發展給出了答案，以一條符合本國國情的現代化道路創造了人類文明新形態，其所蘊含的獨特世界觀、價值觀、歷史觀、文明觀、民主觀、生態觀等及其偉大實踐，是對世界現代化理論和實踐的重大創新，也向世界表明，各國探索現代化的路徑並不唯一，人類文明仍在不斷演進，歷史並未終結。



在人類社會現代化進程的十字路口，各國人民面臨著多元化的選擇。通向現代化的道路不止一條，只要找准正確方向、馳而不息，越來越多的國家就能實現現代化。事實上，越來越多國家已經開始自主探索現代化道路，探尋人類文明更加美好的形態。中國式現代化創造的人類文明新形態，在人類文明的璀璨星河中提供了一份光明的借鑒。