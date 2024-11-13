立法會今起辯論施政報告致謝議案

中評社北京11月13日電／據大公報消息，立法會今日起一連三日辯論施政報告致謝議案。特區政府多位司局長將出席辯論，回應議員發言。



二十屆三中全會《決定》指出要充分發揮“一國兩制”制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港打造國際高端人才集聚高地，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用的機制；深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接。“齊改革同發展 惠民生建未來”，行政長官李家超上個月發表的任內第三份施政報告，提出一系列措施深化改革，發展經濟，改善民生。



議員：守正創新 積極有為



多位議員指出，施政報告一方面積極對接國家政策，一方面著力呼應民生需求，是一份“守正創新、積極有為”的施政報告。



“可以看到，施政報告提出瞭解決‘老大難’房屋問題的房屋政策，並制定了清晰的時間表和路線圖，是真正為排解本港市民的民生困苦做事。”立法會議員陳勇表示，施政報告聽取了各方意見，作為一本發展藍圖，能夠看到清晰的發展脈絡，符合中央國策以及二十屆三中全會對香港未來發展的期望，在民間亦獲得廣泛支持。



立法會議員黃國認為，特區政府圍繞二十屆三中全會《決定》及習近平主席的講話精神，致力於推動新興產業發展，更組建跨部門統籌小組推動有關工作落實。此外，施政報告亦在跨境醫療和養老方面做出全新的規劃部署，各項政策期望便利長者利用粵港澳大灣區的資源，解決養老和醫療問題，足以證明特區政府善於發揮大灣區的地理優勢，積極融入國家發展大局。



施政報告重點提及推動傳統產業升級轉型，積極培育新興產業，因地制宜，大力發展新質生產力，其中包括推出多項措施，大力推動本地發展創科、新能源及低空經濟產業等。“我相信不斷求進，自我革新；我相信識變、求變，守正創新，靈活應對挑戰和機遇。”李家超在施政報告中寫道。

