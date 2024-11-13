特首今赴秘魯　出席APEC會議

中評社北京11月13日電／據大公報消息，行政長官李家超今日凌晨出發前往秘魯，出席在利馬舉行的亞太經合組織（APEC）第三十一次領導人非正式會議及相關活動。這是他上任以來首次出訪南美洲。



李家超昨日表示，本屆特區政府著重強化同新興市場的經貿聯繫和市場發展，讓香港在國家全面對外開放中發揮更大作用。香港同南美地區已有一定經貿網絡，發展空間廣闊。



他介紹，在利馬期間他將出席一系列APEC活動，包括會議和對話環節，以及和其他經濟體的領導人互動和舉行雙邊會談，全面推廣香港的優勢，說好香港故事，以及加強政府與政府之間的聯繫。



李家超說，香港作為國際貿易、金融和專業服務中心，一直堅持自由開放的貿易政策。香港與APEC其他成員經濟體的貿易占香港外貿總值約八成，是重要貿易夥伴。APEC有多個成員經濟體本身也是《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的成員，他也會借機會繼續爭取他們的支持，讓香港早日加入RCEP。



當被問及特朗普當選美國總統後香港與美國之間的經貿關係，李家超表示，希望與其他經濟體包括美國，發展公平及自由的貿易關係，在互相尊重原則下，推動互利共贏的貿易關係；強調政府有底線思維，來保障香港企業的合法權益。



對於九龍城裁判法院早前有一名男子持刀企圖襲擊裁判官，李家超表示強烈譴責。他指出，司法機構及警方已即時提升法院保安，特區政府全力支持任何可確保司法人員，不受干預公平審訊的措施。