香港工商界座談會：政府搭台　主角是企業家

中評社北京11月13日電／據大公報消息，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室日前在深圳召開2024年香港工商界人士座談會。行政長官李家超昨日表示，今次座談會有深刻意義，主題明確，就是要以實際行動推動香港發展。



李家超強調，特區政府作為特區的當家人，有治理香港的主體責任，責無旁貸要主動作為，搭台寫好發展劇本，主角是工商界及企業家。社會各界要當好同行者，一齊做積極的參與者和貢獻者，為建設香港努力打拼。



李家超昨日出席行政會議前見記者時指出，夏主任的講話有四個重點需要關注重視。第一是要深入學習領會習近平主席給祖籍寧波的香港企業家重要回信精神，堅定對香港和國家發展的信心，主動識變、應變、求變；第二，夏主任提出建設美好香港的六個需要，有重要指導意義；第三是要鞏固提升香港國際金融、航運和貿易中心地位，並大力推動創科發展，加快旅遊業態升級，發揮國際優勢。香港要繼續在“港”字上做文章，建設好陸、海、空三個“港”。第四，夏主任對香港各界提出“三個相信”。



立足各自領域發揮作用



李家超表示，香港工商界人士一定會繼續發揮推動經濟發展主力軍作用；相信香港特區政府一定會切實履行當家人職責，以更大決心、更實舉措、更強執行力積極穩妥推進各領域改革；相信香港社會各界一定會當好同行者，在特區政府的帶領下，立足各自領域、各自崗位，弘揚正能量、發揮好作用，提升香港社會的發展合力，共同建設美好香港。



李家超指出，上月發表的施政報告以“齊改革同發展 惠民生建未來”作主題，繪就施政藍圖，指明方向、提出方法，凝聚社會共識和力量。政府制訂政策和落實工作，並搭台寫好發展劇本，演好這部戲要靠社會各界，主角更是工商界及企業家。他們不是旁觀者，不是評論員，必須自身主動作為，坐言起行。



李家超感謝夏寶龍主任為香港未來發展指明路徑、提出方向。特區政府會切實履行當家人職責，工商界尤其是企業家，有實力經驗、人脈網絡，是推動經濟發展主力軍，社會各界要當好同行者，一齊做積極的參與者和貢獻者，為建設香港努力打拼。政府亦會總結與會者提出的實質建議，轉化為實際行動。

