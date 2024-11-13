電影推動中美交流　為國際市場注入新活力

NBCU聚寶流媒體點播平台播放精選中國電影。圖源：央視新聞 中評社北京11月13日電／據央视新闻客户端報導，當地時間11月10日，第45屆美國電影市場（American Film Market）在拉斯維加斯落下帷幕，中國電影表現亮眼。活動期間，中影集團中國電影合作制片公司設立“中國電影聯合展台”，匯集55家國內電影機構優質資源，集中展示了中國電影最新發展成就，為國際電影市場注入新的活力。



去年的舊金山峰會期間，中美領導人達成加強人文交流的共識。兩國人文交流、文化交流不斷。作為中國的嶄新名片，今年以來中國電影異軍突起，多部影片在北美市場獲得良好反響，高質量影片不斷湧現，獲得美國業界的高度評價，進一步推動中美文化交流。



此次“中國電影聯合展台”共帶來了201部電影項目，包括《射雕英雄傳：俠之大者》《只此青綠》等展現中華優秀傳統文化和中華美學精神的影片，以及一些現實題材影片；另外，中法建交60周年獻禮片《康熙與路易十四》、中央廣播電視總台出品的大型情景史詩舞台藝術電影《偉大征程》等進一步豐富了中國電影出海的類型，展現更全面立體的新時代中國風貌，獲得美國市場的良好反響。



中國電影集團公司黨委書記、董事長傅若清在接受總台記者採訪時表示，隨著中國影響力的提升，中國電影走向國際市場展現文化自信。本次活動期間，包括20世紀福克斯、華納兄弟、環球影業、索尼影業、迪士尼以及派拉蒙影業在內的北美傳統六大電影公司都對中國電影發行表達興趣，並積極洽談合作意向，這體現了國際電影市場對中國電影質量的認可。



中國電影集團公司董事長傅若清：美國六大電影公司談中國影片同步在全球的發行合作。我覺得如果不是中國的影響力提升、中國文化這幾年的發展、包括中國電影的發展，我想國際電影市場不會願意去積極推這樣的影片。



傅若清表示，通過電影，中美人民可以相互瞭解，中國電影人今後還要創作更多反映中國人文和價值觀的影片，讓美國人民看到真實的中國。中央廣播電視總台作為旗艦媒體，發揮矩陣優勢，對中國電影的繁榮和國際傳播產生了重要推動作用。