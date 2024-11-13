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台風“銀杏”減弱為熱帶低壓後在越南登陸
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2024-11-13 11:04:09
（圖：央視網）
中評社北京11月13日電／據央視新聞報導，受海水溫度較低影響，台風“銀杏”於11月12日凌晨在南海上空減弱為熱帶低壓，並於當天上午在越南中南部的平定省、廣義省一帶登陸。登陸時風力七級，風速每秒15米，並繼續以每小時14公里的速度向西南方向移動。大風給沿岸地區帶來巨浪和大範圍降雨，多地降雨量達40至90毫米，局部地區的降雨量超過了180毫米。
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