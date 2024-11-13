﻿貿發局：期待更多港商　明年進博會大放光彩

本屆進博會上的香港產品展館吸引大量觀眾。圖源：大公報；右圖：香港貿發局中國內地總代表鐘永喜（中）與今年參展港商代表合影。圖源：大公報 中評社北京11月13日電／據大公報報導，第七屆進博會圓滿落幕，331家香港展商收穫滿滿。今年，香港企業占總參展商總數的近十分之一，創下新高。香港貿發局七年來已組織近400家香港企業參展。香港貿發局中國內地總代表鐘永喜表示，進博會聯通全球，為香港企業搭建了展示平台，港企亦在進博會期間展示香港原創產品，更擔任好“超級聯繫人”和“超級增值人”，帶來全球先進展品。“借助進博這個聯通世界的平台，港商的朋友圈越來越大，全球企業也可由此深入瞭解香港‘通道’，尋找更多機遇。我們會繼續預定明年展位，期待更多香港展商能夠在進博平台上大放光彩。”



今年，香港展商遍布不同展區，包括食品及農產品、汽車、技術裝備、消費品、醫療器械及醫藥保健、服務貿易以及創新孵化。貿發局則打造了“香港產品展館”及“香港服務業展館”，攜52家香港企業亮相，向全球推介香港的卓越產品和服務。香港特別行政區政府和香港貿發局還於進博會首日主辦“2024投資香港推介大會上海專場”，介紹香港在金融、創科、醫療、法律等專業服務領域的獨特優勢。



“進博會的‘進’不單是進口的‘進’，更是共同進步的‘進’。”在鐘永喜看來，香港擁有“背靠祖國，聯通世界”的優勢。依托進博會平台，更多的商貿合作得以實現。鐘永喜指出，利用自身的國際網絡和資源，港商將國際和海外的產品、服務等資源帶到進博會，成為了進博會的“超級聯繫人”和“超級增值人”。不少港企還帶來了海外優質產品與國際服務的展示。“通過進博會這個平台，我們可以共同把握中國的大機遇，一起去進步。”



鐘永喜表示，很多內地企業在發展壯大的過程中，都有“出海”需求，要用好海外的資本、市場和人才。今年進博首日舉行的“投資香港推介大會─上海專場”活動，進一步推廣了香港的投資潛力，對接內地企業赴港發展需求。“不管企業國際化或者是海外企業看到中國的大市場大機遇要過來發展，香港都可以形成一個非常好的通道作用，這也是推動香港與內地合作增長的動力源。”