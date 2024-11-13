中山大學成立六個校友聯盟　合力促產業創新

中山大學的科研團隊正在做實驗。圖源：大公報 中評社北京11月13日電／據大公報報導，作為粵港澳大灣區的知名高校，中山大學在過去百年裡培養了80餘萬名學生，他們遍布全球各地，並在各行各業中發揮著重要作用，尤其為粵港澳大灣區的建設輸送了大量支柱產業人才。今年適逢百年校慶，中大已經成立了6個校友產業聯盟，覆蓋人工智能、生物醫藥、新材料、智能建造、數字經濟及鄉村振興等領域，為校友搭建合作共贏的平台，促進產業鏈與創新鏈的深度融合。



在百年校慶活動期間，中山大學人工智能產業聯盟和數字經濟產業聯盟正式啟動。佳都科技集團黨委書記、董事兼高級副總裁劉佳表示，中山大學作為大灣區的創新引擎和人才搖籃，不僅積極推動人工智能前沿技術的研發應用，還培養了一大批具備創新精神和產業帶動力的校友企業家和行業專家。



新質生產力的突破離不開多方協作。中山大學生物醫藥校友產業聯盟召集人林澤斌表示，聯盟將聚焦生物醫藥領域關鍵需求，促進校友企業在項目合作、人才招聘、供應鏈優化及行業法規更新等方面的協同發展。新材料校友產業聯盟召集人、天泰集團董事長陳小華也指出，希望聯盟能結合母校的科研資源，將更多前沿技術轉化為生產力，推動產業創新。