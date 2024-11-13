國台辦11月13日例行發佈會全文

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月13日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室11月13日上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人朱鳳蓮主持本次新聞發布會，並就馬英九基金會邀請大陸高校師生赴台、中國航展、福建居民赴金門馬祖旅遊、兩岸經貿文化交流等議題答記者問。以下是記者會問答全文：



中央廣播電視總台央視《海峽兩岸》記者：馬英九基金會日前宣布，已邀請北京大學、清華大學等7所大陸高校師生於11月下旬赴台參訪。請問這次邀訪是否會順利成行？



朱鳳蓮：今年4月，馬英九先生帶領台灣青年來訪大陸，兩岸青年跨越山海，結下深厚情誼。馬英九基金會邀請清華大學、北京大學、復旦大學等7所大陸高校師生於11月底赴台與島內有關高校師生交流並進行參訪。



我們一貫倡導和積極推動兩岸青年交流，樂見兩岸青年常來常往、走近走親。此訪是兩岸青年的雙向奔赴，台灣青年也很期盼大陸青年到訪台灣，希望大陸高校師生訪問團能順利赴台交流。我們歡迎更多台灣青年來大陸走走看看，交朋友、結情誼，與大陸青年在交流中交心、在交往中增信，為推動兩岸關係和平發展、融合發展不斷匯聚青春力量。



香港經濟導報記者：台陸委會日前稱“大陸經濟持續低迷不振”，地方政府以詐騙等理由凍結企業資金或罰款，提醒台商注意赴大陸投資風險。對此有何評論？



朱鳳蓮：這種說法完全是無中生有，是民進黨當局抹黑大陸的慣用伎倆。



大陸經濟發展動力足、韌性強，市場化、法治化、國際化營商環境持續優化。今年前三季度，大陸經濟同比增長4.8%，增速在世界主要經濟體中位居前列，其中高技術產業投資同比增長10%，連續7個月保持兩位數增長，為新質生產力加快形成和經濟結構加快轉型升級提供有力支撐。新舊動能加快轉換，製造業技改投資增長9.5%，集成電路產量、出口同比分別增長26%、22%。前不久發布的《2024年全球創新指數報告》顯示，大陸是10年來創新力上升最快的經濟體之一，創新發展正展現出強大動能和廣闊前景。隨著黨的二十屆三中全會確定的重大改革舉措不斷落地見效，一攬子增量政策不斷釋放發展動能，大陸經濟發展前景光明，為加強兩岸經濟合作和深化融合發展提供更強大動力，為廣大台胞台企扎根大陸發展開辟更廣闊空間。



近期有關地方和部門將舉辦台資製造業企業產業鏈供應鏈對接活動、首屆兩岸服務業大會暨第十三屆兩岸暨港澳服務業論壇等活動，為台資企業搶抓中國式現代化機遇搭建更多平台。